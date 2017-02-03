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12:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинске третий день разыскивают 16-летнюю девочку

Школьница ушла из дома и не появилась на уроках.

Школьницу разыскивают уже третьи сутки, сообщают родственники девочки в одной из групп социальных сетей.

В Челябинске разыскивают 16-летнюю Александру Чегурову, которая ушла из дома в 07:00 1 февраля в школу на улице Кулибина, и не вернулась. На уроках она не появлялась. Родители девочки обратились в полицию. По словам родственников, накануне Александра поругалась с отцом из-за учёбы.

Приметы: Рост165 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы светлые до плеч. На девочке была зелёная парка с капюшоном, синие джинсы, чёрные ботинки, спортивный рюкзак, в ушах белые наушники.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят обращаться в полицию по телефону 02.

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