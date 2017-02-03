В Челябинске третий день разыскивают 16-летнюю девочку

Школьницу разыскивают уже третьи сутки, сообщают родственники девочки в одной из групп социальных сетей.

В Челябинске разыскивают 16-летнюю Александру Чегурову, которая ушла из дома в 07:00 1 февраля в школу на улице Кулибина, и не вернулась. На уроках она не появлялась. Родители девочки обратились в полицию. По словам родственников, накануне Александра поругалась с отцом из-за учёбы.

Приметы: Рост165 см, худощавое телосложение, карие глаза, волосы светлые до плеч. На девочке была зелёная парка с капюшоном, синие джинсы, чёрные ботинки, спортивный рюкзак, в ушах белые наушники.