Создателя «Доступной среды» Бориса Мельникова в Омске на тротуаре сбила машина

Известный омский ученый, общественник и создатель проекта помощи людям с ограниченными возможностями «Доступная и недоступная среда» Борис Мельников стал очередным пострадавшим от омских сугробов. Инвалида 1-й группы по зрению сбил автомобиль.

«Мужчина за рулем ВАЗа наехал на меня, сломал мою трость. Из-за стресса у меня случилось очередное обострение — в понедельник еду в Новосибирск на операцию. Удовольствие не из дешевых — 40 тысяч — пришлось экстренно занимать деньги у знакомых. Хорошо, что со мной рядом была жена, она запомнила марку автомобиля и номер. Сам бы я, конечно, ничего не увидел», — сообщил «СуперОмску» Мельников.

Однако главной проблемой в данной ситуации общественник считает не равнодушие омичей к слепому человеку, а наплевательское отношение городских властей к своим, даже самым элементарным, обязанностям.

«А как еще людям в моем положении передвигаться по городу? Тротуаров, по сути, нет — на их месте у нас сугробы. Обычному человеку тяжело пройти, чего уж говорить о людях с ограниченными возможностями? Вот за эту зиму меня сбивают уже третий раз — предыдущие два и вовсе были на пешеходных переходах, прямо под знаком», — посетовал Мельников.

Отметим, что активисты «Доступной среды» уже не раз поднимали проблемы отсутствия пешеходной зоны в Омске. Так, слабовидящий Борис Мельников, колясочник Сергей Гезиков и слепой Юрий Мануйлов взяли лопаты и ринулись долбить наледь до бордюра. Место выбрали символичное — пешеходную дорожку рядом с отделением Всероссийского общества инвалидов у дома по адресу: улица Красный Путь, дом 20.