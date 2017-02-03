Очередное разбойное нападение на таксиста раскрыли в Ростове

Как рассказал потерпевший, на проспекте Космонавтов к нему в машину сел пассажир и во время поездки напал на него с ножом. Угрожая расправой, злоумышленник снял видеорегестратор, отобрал деньги и высадил водителя из машины.

В течение часа сотрудники ППС полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 26-летний безработный местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Похищенное имущество, в том числе автомобиль такси — «Рено Логан» — полицейские в ближайшее время вернут владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в донском регионе за последнее время это уже не первый случай нападения на таксистов. Недавно отбирали машину у водителя в южной столице, а спустя несколько дней — в области.