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13:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Очередное разбойное нападение на таксиста раскрыли в Ростове

В полицию Ворошиловского района Ростова поступило сообщение о разбойном нападении на водителя такси.

Как рассказал потерпевший, на проспекте Космонавтов к нему в машину сел пассажир и во время поездки напал на него с ножом. Угрожая расправой, злоумышленник снял видеорегестратор, отобрал деньги и высадил водителя из машины.

В течение часа сотрудники ППС полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении. Им оказался 26-летний безработный местный житель, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Похищенное имущество, в том числе автомобиль такси — «Рено Логан» — полицейские в ближайшее время вернут владельцу. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в донском регионе за последнее время это уже не первый случай нападения на таксистов. Недавно отбирали машину у водителя в южной столице, а спустя несколько дней — в области.

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