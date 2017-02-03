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13:07 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане на трассе М7 разбились две театральные актрисы

Эльмира Ахметханова и Эльмира Гараева служили в Мензелинском государственном татарском драматическом театре имени Сабира Амутбаева.

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Трагедия произошла 3 февраля утром на трассе М7 в пятнадцати километрах от Мензелинска, сообщил ИА «Татар-информ» художественный руководитель театра Р. Шаймарданов.

Женщины с утра отправились в Набережные Челны на личной легковой машине Эльмиры Гараевой. Между деревнями Коноваловка и Усаево их машина попала под еврофуру. Актрисы погибли на месте.

Художественный руководитель театра рассказал ИА «Татар-информ», что это огромная потеря для их коллектива. Эльмира Ахметханова и заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Гараева были задействованы во всех репертуарных спектаклях. Зрители их полюбили по ролям в спектаклях «Тетушки», «Каракузь», «Пятое колесо в телеге», «Целую глаза твои».

Обе актрисы были любимы и зрителями и коллегами их можно было назвать и душой компании и душой театра. Они принимали участие практически во всех городских праздниках Мензелинска, часто их приглашали на концерты и в другие города республики.

Коллектив информационного агентства «Татар-информ» выражает соболезнование всем родным, близким и коллегам Эльмиры Ахметхановой и Эльмиры Гараевой в связи с невосполнимой утратой.

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