В Татарстане на трассе М7 разбились две театральные актрисы

(Казань, 3 февраля, «Татар-информ»). Трагедия произошла 3 февраля утром на трассе М7 в пятнадцати километрах от Мензелинска, сообщил ИА «Татар-информ» художественный руководитель театра Р. Шаймарданов.

Женщины с утра отправились в Набережные Челны на личной легковой машине Эльмиры Гараевой. Между деревнями Коноваловка и Усаево их машина попала под еврофуру. Актрисы погибли на месте.

Художественный руководитель театра рассказал ИА «Татар-информ», что это огромная потеря для их коллектива. Эльмира Ахметханова и заслуженная артистка Республики Татарстан Эльмира Гараева были задействованы во всех репертуарных спектаклях. Зрители их полюбили по ролям в спектаклях «Тетушки», «Каракузь», «Пятое колесо в телеге», «Целую глаза твои».

Обе актрисы были любимы и зрителями и коллегами их можно было назвать и душой компании и душой театра. Они принимали участие практически во всех городских праздниках Мензелинска, часто их приглашали на концерты и в другие города республики.

Коллектив информационного агентства «Татар-информ» выражает соболезнование всем родным, близким и коллегам Эльмиры Ахметхановой и Эльмиры Гараевой в связи с невосполнимой утратой.