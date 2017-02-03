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13:46 (мск), источник: "Российская газета"

На Кубани дикие животные насмерть загрызли женщину

В Белореченском районе Краснодарского края, около хутора Ивановского, местный охотник в лесу обнаружил тело женщины.

После осмотра следователи обнаружили на теле погибшей множественные повреждения от укусов диких животных.

— Личность погибшей установили, это 46-летняя местная жительница. Она пропала 11 января, об этом в правоохранительные органы сообщил ее отец, — рассказала корреспонденту «РГ» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — Точную причину смерти погибшей установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводится только доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах Белореченского района сообщил, что гибель женщины в результате нападения диких животных на данный момент рассматривается лишь как одна из версий. Смерть также могла наступить в результате переохлаждения или других причин.

По словам местных жителей, погибшая страдала психическими расстройствами и могла уйти в лес во время одного из приступов.

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