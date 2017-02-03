На Кубани дикие животные насмерть загрызли женщину

После осмотра следователи обнаружили на теле погибшей множественные повреждения от укусов диких животных.

— Личность погибшей установили, это 46-летняя местная жительница. Она пропала 11 января, об этом в правоохранительные органы сообщил ее отец, — рассказала корреспонденту «РГ» старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Смяцкая. — Точную причину смерти погибшей установит судебно-медицинская экспертиза. Сейчас проводится только доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах Белореченского района сообщил, что гибель женщины в результате нападения диких животных на данный момент рассматривается лишь как одна из версий. Смерть также могла наступить в результате переохлаждения или других причин.

По словам местных жителей, погибшая страдала психическими расстройствами и могла уйти в лес во время одного из приступов.