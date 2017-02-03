Хозяйка ООО «Аптека Долголетие» в Волжском торговала лекарствами без лицензии

Как сообщает ВДТВ помощник прокурора Волжского Асланбек Царахов, уголовное дело в отношении предпринимателя было рассмотрено городским судом. ООО «Аптека Долголетие» в период с 04 февраля 2014 года по 25 февраля 2016 года осуществляла фармацевтическую деятельность, связанную с торговлей лекарственными средствами и препаратами без лицензии. Жительница Волжского получала доход от незаконной предпринимательской деятельности в крупном размере.

В судебном заседании предприниматель виновной себя признала полностью, согласилась с предъявленным обвинением. Суд назначил подсудимой наказание за совершенное преступление в виде штрафа в размере 70 000 рублей.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.