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12:21 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре возбуждено уголовное дело по факту двойных квитанций за коммуналку

В ходе расследования уголовного дела будет установлена полная сумма средств, которую управляющая компания намеревалась похитить у жильцов дома на ул. Молодогвардейской в Самаре.

В Самаре по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту направления жильцам многоквартирного дома двойных квитанций, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки, проведённой прокуратурой Самары по обращению жильцов одного из многоквартирных домов, было установлено, что в мае 2016 года общим собранием собственников помещений дома № 207 по улице Молодогвардейской принято решение о расторжении договора управления с ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания». На основании этого решения председателем совета дома с июня 2016 года заключен договор с ООО «УК Ассоциация», о чем в установленном порядке уведомлена прежняя управляющая компания.

Несмотря на это, ООО «Управляющая жилищно-коммунальная компания», утратившая право управления домом, продолжала незаконно направлять жильцам квитанции на оплату коммунальных услуг. Так, в декабре пяти собственникам неправомерно выставлены счета на общую сумму свыше 90 тысяч рублей.

Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы, на основании чего У МВД России по Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество2 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела будет установлена полная сумма средств, которую управляющая компания намеревалась похитить у жильцов дома, в котором проживает около 90 жильцов.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Самары.

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