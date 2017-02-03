В Самаре мужчина обвешал себя банками и угрожал устроить взрыв

В четверг утром, 2 февраля, в оперативные службы Самары поступило сообщение об угрозе теракта, пишет 63.ru.

По предварительным данным, в квартире дома на проспекте Кирова психически нездоровый 47-летний мужчина обвешал себя банками с проводами и угрожал устроить взрыв. При этом звонок в оперативные службы поступил от него самого. В итоге прибывшие на место происшествия медики доставили мужчину в профильное медицинское учреждение.