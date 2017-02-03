Воспитанников детсада в Приангарье кормили просроченной кашей

Крупу с истекшим сроком годности обнаружили в МБДОУ «Детский сад № 30 «Ромашка» в Усольском районе Иркутской области. По данному факту возбуждено дело по ст. 7.18 КоАП РФ в отношении учреждения и его должностных лиц. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в управлении Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.

В ходе проверки детского сада установлено, что крупа хлопья овсяные «Геркулес» введена в оборот по истечении срока хранения. Крупы гречневая, рисовая и пшеничная не имели деклараций о соответствии, предусмотренных требованиями технических регламентов Таможенного союза.

«На маркировочном ярлыке крупы пшеничной и пшена шлифованного отсутствовала информация о дате изготовления и дате упаковки», — отметили в ведомстве.

Также нарушены условия хранения крупы: в помещении отсутствовал прибор, позволяющий определить влажность воздуха; температура воздуха на момент проверки составляла 26 °C, совместно с крупой хранился лук, что недопустимо.

Выявленные нарушения в сфере надзора за качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки явились основанием для возбуждения дела по ст. 7.18 КоАП РФ. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого будет проконтролировано.