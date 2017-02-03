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15:21 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове патрульная машина столкнулась с Mercedes

В Ростове-на-Дону произошла авария с участием полицейского патрульного автомобиля и иномарки.

Инцидент произошел 3 февраля в центре города.

По предварительным данным, полицейский автомобиль УАЗ и Mercedes столкнулись на регулируемом перекрестке. При этом оба автомобиля двигались на мигающий сигнал светофора. У патрульной машины горели проблесковые маяки.

«В результате аварии незначительные травмы получил полицейский. Информация о пострадавших уточняется», — сообщает ОПБДД УГИБДД по Ростовской области.

После аварии на улице Большой Садовой образовалась пробка, в которую попали около 12 троллейбусов, передает 161.ru.

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