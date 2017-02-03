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12:50 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутянина задержали за ложное сообщение о минировании ж/д вокзала

Иркутянина задержали из-за ложного сообщения о минировании железнодорожного вокзала.

Как 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, сегодня около 7:00 в дежурную часть полиции поступил звонок от неизвестного, который сообщил, что в здании вокзала на станции Иркутск-Сортировочный в сумке находится взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно были направлены все экстренные службы, задействованы специалисты-взрывотехники и служебно-разыскные собаки.

Полицейские эвакуировали из здания вокзала пассажиров и оцепили территорию. В результате тщательного осмотра вокзального комплекса запрещенных устройств и бесхозных предметов обнаружено не было.

Полицейские оперативно установили личность звонившего, и через полчаса после сообщения он был задержан. Лжетеррористом оказался 39-летний житель Свердловского округа Иркутска, который имеет судимость за совершение аналогичного преступления в 2011 году.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой составляет максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.

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