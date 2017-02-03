Иркутянина задержали за ложное сообщение о минировании ж/д вокзала
Иркутянина задержали
Иркутянина задержали
Как 3 февраля 2017 года сообщила
Полицейские эвакуировали из здания вокзала пассажиров и оцепили территорию. В результате тщательного осмотра вокзального комплекса запрещенных устройств и бесхозных предметов обнаружено не было.
Полицейские оперативно установили личность звонившего, и через полчаса после сообщения он был задержан. Лжетеррористом оказался 39-летний житель Свердловского округа Иркутска, который имеет судимость за совершение аналогичного преступления в 2011 году.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», санкция которой составляет максимальное наказание до 3 лет лишения свободы.