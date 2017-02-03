Автобус с детской хоккейной командой съехал в кювет на трассе в Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции, спортивная хоккейная команда «Синие камни» направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба» и водитель автобуса «Ютонг» допустил съезд в кювет. В момент аварии внутри находились 25 пассажиров: 18 детей 2000−2003 годов рождения и 10 взрослых — два тренера и восемь родителей.

«В результате ДТП никто не пострадал. Автобус выехал в 8 утра из Екатеринбурга. Организованная перевозка детей согласована, имеются все необходимые документы», — уточнили в ГИБДД.

Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.