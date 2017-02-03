Тройное ДТП перекрыло проезд по улице в Академгородке, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

По данным очевидцев, напротив больницы СО РАН в Академгородке ехали Toyota Celica, Toyota Ipsum и такси Nissan Almera. «Целика» ехала по улице Пирогова в сторону проспекта Академика Лаврентьева, автомобиль «Нисса» ехал во встречном направлении, а «Ипсум» выезжал с территории больницы.