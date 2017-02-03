Тройное ДТП перекрыло проезд по улице в Академгородке
Авария произошла напротив больницы СО РАН, по предварительным данным, пострадавших нет.
Авария произошла напротив больницы СО РАН, по предварительным данным, пострадавших нет.
Тройное ДТП перекрыло проезд по улице в Академгородке, об этом сообщается в группе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
По данным очевидцев, напротив больницы СО РАН в Академгородке ехали Toyota Celica, Toyota Ipsum и такси Nissan Almera. «Целика» ехала по улице Пирогова в сторону проспекта Академика Лаврентьева, автомобиль «Нисса» ехал во встречном направлении, а «Ипсум» выезжал с территории больницы.
«Ниссан» остановился для пропуска «Ипсума». «Тойота Целика» врезалась в «Ипсум», его откинуло на «Ниссан» и снова в «Целику».
Авария полностью перекрыла проезд по Пирогова. По предварительным данным, пострадавших нет.
Причины и обстоятельства аварии выясняются.