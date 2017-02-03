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13:04 (мск), источник: VN.RU

За стрельбу в кафе обиженный девушками сибиряк пойдет под суд

Перед судом предстанет 25-летний новосибирец, устроивший стрельбу по людям в кафе весной прошлого года. Стрельбу из травматического пистолета парень устроил после того, как две девушки отказались провести с ним и его товарищем романтический вечер.

Вечером 6 марта 2016 года к одному из городских кафе подъехал Mercedes Benz. Внутри находились 25-летний водитель авто и его друг, которые сразу же приметили двух девушек, отдыхающих с друзьями, и стали навязывать им свое общество.

— Несмотря на отказ, мужчины продолжали настаивать на совместном времяпрепровождении до тех пор, пока один из компании не потребовал прекратить приставания, — сообщили VN.ru в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — В ответ водитель иномарки достал из автомобиля травматический пистолет и, выкрикивая оскорбления, произвел выстрел в асфальт, а затем — три выстрела в молодого человека, заступившегося за девушек. Увидев, что из-за угла кафе в его сторону направляется мужчина, злоумышленник трижды выстрелил и в него, после чего, сев в машину, произвел еще не менее двух выстрелов в толпу людей.

Товарищи, потерпевшие неудачу в любви, думали скрыться, но врезались в припаркованный рядом автомобиль. Свою машину они вынуждены были бросить на месте происшествия. Однако рядом проезжал полицейский патруль, и уйти далеко им не удалось.

По факту стрельбы было возбуждено уголовное дело, стрелявшего 25-летнего новосибирца обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенным с применением оружия. К слову, обвиняемый ранее уже был судим — за кражу.

Другое ЧП со стрельбой произошло в Новосибирске утром певрого января. Четыре выстрела из травматического пистолета «Оса» в своих соседей совершил неизвестный новосибирец. От действий мужчины тяжело пострадали двое человек. После объявления о его розыске 26-летний подозреваемый явился с повинной. В отношении него было возбужденно уголовное дело по ст. 30, 105 УК РФ «Покушение на убийство».

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