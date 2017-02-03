Вор из Североморска сбежал в окно, бросив двоих детей в квартире

Скрываясь от полицейских, подозреваемый в хищении чужого имущества мужчина бросил в квартире несовершеннолетних детей своей сожительницы, шести и девяти лет. Их мать отправилась на заработки на север.

Инцидент произошел в ночь на первое февраля. Муж дежурившей на вахте в общежитии женщины не стал запирать дверь квартиры на замок, накинув только цепочку. По версии полицейских, живущий в том же здании мужчина, проходя мимо, толкнул незапертую дверь, затем снял цепочку и забрался внутрь. Уже покидая соседей с добычей, он хлопнул дверью. От шума закрывающейся двери проснулся спящий хозяин, и, обнаружив, что в квартире побывал вор, поднял тревогу.

На место преступления прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Подозреваемый в совершении кражи был установлен, но задержать его не удалось. Поняв, что за ним идут стражи порядка, мужчина разбил окно, и, выпрыгнув со второго этажа, скрылся. «Думаю, в ближайшие дни установим, где он находится, — пояснил начальник межмуниципального отдела МВД “Искитимский” Евгений Борисов. — Он житель Североморска. И сейчас будем разбираться, как он в этом общежитии оказался, зарегистрирован или нет».

Подозреваемый в хищении чужого имущества мужчина бросил в квартире несовершеннолетних детей своей сожительницы, шести и девяти лет. Начальник межмуниципального отдела МВД «Искитимский» Евгений Борисов обратился к мэру города, чтобы органы опеки и попечительства как можно скорее помогли оставленным без присмотра ребятишкам. Полицейским всю ночь пришлось сидеть с детьми. Затем их отправили в Бердский центр помощи семьи и детям «Юнона», так как в Искитиме разместить детей было некуда.