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13:02 (мск), источник: АиФ Омск

В Кировском округе Омска в аварию попали иномарка и пассажирский автобус

Авария произошла сегодня, 3 февраля.

В аварию в Кировском округе попали иномарка Reno и автобус НефАЗ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Предварительно установили, что 51-летний водителя автобуса № 14 (Ж/д вокзал — ТЭЦ-4) ехал по улице 70 лет Октября. В районе дома № 25/3 он столкнулся с автомобилем Reno, который ехал во встречном направлении. В результате две пассажирки 50 и 59 лет обратились за помощью к медикам.

Причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.

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