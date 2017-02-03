В Кировском округе Омска в аварию попали иномарка и пассажирский автобус

В аварию в Кировском округе попали иномарка Reno и автобус НефАЗ. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области.

Предварительно установили, что 51-летний водителя автобуса № 14 (Ж/д вокзал — ТЭЦ-4) ехал по улице 70 лет Октября. В районе дома № 25/3 он столкнулся с автомобилем Reno, который ехал во встречном направлении. В результате две пассажирки 50 и 59 лет обратились за помощью к медикам.

Причины и обстоятельства аварии установят в ходе проверки.