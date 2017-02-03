На Кубани будут судить руководителя секты

Приехавший на Кубань в 2004 году уроженец Республики Бурятия создал в станице Староджерелиевской религиозное объединение по типу тоталитарной секты. Он руководил сектой по 23 января 2016 года.

Мужчина лично проводил обучение по эзотерике, медитации и религиозные обряды. Им отбирались лица, имеющие проблемы в личной жизни. В основу своих учений он заложил отрицание общепринятых ценностей. В период деятельности секты количество ее адептов составляло до 20 человек. В их числе были и несовершеннолетние. В секте состояли как жители Кубани, так и других регионов. На деньги участников были приобретены три частных дома.

Деятельность секты была сопряжена с насилием. Мужчина подавлял волю женщин, вступал с ними в половые отношения. Применялось и физическое насилие. Также он, используя беспомощное состояние малолетней дочери одной из участниц объединения, совершал в отношении нее иные действия сексуального характера, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.