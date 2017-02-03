Десятилетняя иркутянка спасла подругу, когда та провалилась под лед на Ангаре

Как 3 февраля 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, инцидент произошел в один из дней школьных каникул в конце декабря. Две школьницы гуляли по Нижней Набережной возле реки Ангары. В какой-то момент девочки спустились по лестнице к воде, и одна из них ступила на тонкий лед.

«Я услышала треск и увидела, как она провалилась в полынью, — рассказала Арина Мокина. — Рядом со мной валялась большая коряга, я схватила ее и по льду поползла к Веронике». С первого раза вытянуть девочку не получилось — она паниковала, потому что ее сносило сильным течением, одежда намокла и стала тяжелой. Через какое-то время девочке все же удалось выбраться. «Я ей сказала не вставать — лед очень тонкий и мог опять рассыпаться», — вспоминает школьница. После этого обе девочки ползком добрались до берега.

«В этой ситуации Арина вела себя грамотнее многих взрослых. Это действительно героический поступок маленького человека. У инспекторского состава Государственной инспекции по маломерным судам, который работает со школьниками, появился еще один повод для гордости за своих подопечных. В настоящее время рассматривается вопрос о награждении девочки», — отметил государственный инспектор по маломерным судам Сергей Редин, который проводил занятия по безопасности в школе девочек.