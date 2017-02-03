Десятилетняя иркутянка спасла подругу, когда та провалилась под лед на Ангаре
Десятилетняя школьница спасла подругу, когда та провалилась под лед на реке Ангара в Иркутске.
Десятилетняя школьница спасла подругу, когда та провалилась под лед на реке Ангара в Иркутске.
Как 3 февраля 2017 года сообщила
«Я услышала треск и увидела, как она провалилась в полынью, — рассказала Арина Мокина. — Рядом со мной валялась большая коряга, я схватила ее и по льду поползла к Веронике». С первого раза вытянуть девочку не получилось — она паниковала, потому что ее сносило сильным течением, одежда намокла и стала тяжелой. Через
«В этой ситуации Арина вела себя грамотнее многих взрослых. Это действительно героический поступок маленького человека. У инспекторского состава Государственной инспекции по маломерным судам, который работает со школьниками, появился еще один повод для гордости за своих подопечных. В настоящее время рассматривается вопрос о награждении девочки», — отметил государственный инспектор по маломерным судам Сергей Редин, который проводил занятия по безопасности в школе девочек.