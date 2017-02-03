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13:39 (мск), источник: Югополис

На Кубани арестован глава станицы, обвиняемый во взяточничестве

По решению суда под стражу взят бывший глава станицы Новодмитриевской Северского района.

Источник: Югополис

По версии следствия, в прошлом году к главе поселения по вопросу приобретения в аренду земельного участка в станице Новодмитриевской обратился местный предприниматель. Чиновник заявил, что может предоставить подходящий участок площадью 10 соток, но за взятку из расчета 25 тысяч рублей за 1 сотку земли, а также высказал готовность предоставить еще один участок земли площадью 16 соток на аналогичных условиях.

Кроме того глава обозначил свою готовность за взятку предоставить земельный участок другому предпринимателю за 980 тысяч рублей, которую следовало передать частями.

— В середине ноябре 2016 года заявитель встретился с главной поселения в одном из ресторанов Краснодара и передал ему в качестве взятки 650 тысяч рублей, а также 300 тысяч рублей от имени другого предпринимателя. После получения денег чиновник был задержан. Ему предъявлено обвинение, мужчина взят под стражу, — рассказал «Югополису» Эдуард Аракелин, следователь по особо важным делам СО Карасунского округа СУ СКР по Краснодарскому краю.

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