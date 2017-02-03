27 человек пострадали от ботулизма в Волгоградской области, трое умерли
С 1 января 2016 года по 1 января 2017 в Волгоградской области зарегистрировано 26 случаев ботулизма, пострадали 24 человека, трое умерли.
С 1 января 2016 года по 1 января 2017 в Волгоградской области зарегистрировано 26 случаев ботулизма, пострадали 24 человека, трое умерли.
Все умершие употребляли в пищу вяленую рыбу, изготовленную в домашних условиях, сообщают ВДТВ в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Вообще, большинство пострадавших употребляли в пищу рыбу вяленую домашнего изготовления, остальные — консервы домашнего изготовления овощи и грибы консервированные.
Все пострадавшие были госпитализированы с симптомами: тошнота, нарушение зрения, двоение в глазах, шаткая походка, слабость.
В управлении Роспотребнадзора предупреждают волгоградцев: «Если у вас появились симптомы заболевания ботулизма, необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью, не заниматься самолечением!».