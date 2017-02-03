В Новосибирске депутата райсовета убили ударом ножа в сердце
НОВОСИБИРСК, 3 фев — РИА Новости. Депутат райсовета убит в новосибирском парке ударом ножа в сердце, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
НОВОСИБИРСК, 3 фев — РИА Новости. Депутат райсовета убит в новосибирском парке ударом ножа в сердце, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
В СК пояснили, что в пятницу около 10.00 (06.00 мск) на территории парка культуры и отдыха «Заельцовский» в Новосибирске обнаружено тело депутата с ножевым ранением в области сердца. На место происшествия выехала
«Следственными органами СК РФ по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата совета депутатов Искитимского района Новосибирской области по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ «убийство», — говорится в сообщении.
Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к совершению данного преступления.