Пострадавший на производстве сотрудник отсудил у фирмы полмиллиона

Пострадавший на производстве сотрудник, получивший инвалидность в результате несчастного случая, отсудил у фирмы почти полмиллиона рублей, сообщает Нижегородский областной суд.

Полученные травмы и эмоциональные переживания мужчина оценил в 2 000 000 рублей. Он обратился с иском в суд с требованием выплатить ему компенсацию от работодателя. Было установлено, что сотрудник пострадал в результате действий работников организации, ответственность за которых несет работодатель.

Руководство в добровольном порядке возместило только понесенные расходы на лечение. Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей.