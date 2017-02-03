Пострадавший на производстве сотрудник отсудил у фирмы полмиллиона
Мужчина получил инвалидность после несчастного случая и потребовал от организации выплаты морального ущерба.
Мужчина получил инвалидность после несчастного случая и потребовал от организации выплаты морального ущерба.
Пострадавший на производстве сотрудник, получивший инвалидность в результате несчастного случая, отсудил у фирмы почти полмиллиона рублей, сообщает Нижегородский областной суд.
Полученные травмы и эмоциональные переживания мужчина оценил в 2 000 000 рублей. Он обратился с иском в суд с требованием выплатить ему компенсацию от работодателя. Было установлено, что сотрудник пострадал в результате действий работников организации, ответственность за которых несет работодатель.
Руководство в добровольном порядке возместило только понесенные расходы на лечение. Суд взыскал с работодателя компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей.