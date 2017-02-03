Нижегородку осудят за подпольную организацию азартных игр
Злоумышленница нелегально устроила казино в нежилом помещении.
Злоумышленница нелегально устроила казино в нежилом помещении.
Жительницу Канавинского района осудят за подпольную организацию азартных игр в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородский областной суд.
В июле 2016 года обвиняемая обустроила в нежилом помещении казино, где незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования. Она начисляла кредиты на счета игроков, предоставляла посетителям доступ к игровому оборудованию и передавала выигрыши.
Подставной клиент нелегального клуба, участвующий в