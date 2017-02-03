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13:46 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Нижегородку осудят за подпольную организацию азартных игр

Злоумышленница нелегально устроила казино в нежилом помещении.

Жительницу Канавинского района осудят за подпольную организацию азартных игр в Нижнем Новгороде, сообщает Нижегородский областной суд.

В июле 2016 года обвиняемая обустроила в нежилом помещении казино, где незаконно проводила азартные игры с использованием игрового оборудования. Она начисляла кредиты на счета игроков, предоставляла посетителям доступ к игровому оборудованию и передавала выигрыши.

Подставной клиент нелегального клуба, участвующий в оперативно-розыскном эксперименте, обратился к обвиняемой с просьбой сыграть в азартную игру, передав ей 3000 рублей. Женщина зачислила эту сумму на его счет, после чего он смог получить доступ к игровому оборудованию. Злоумышленницу задержали, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ. В ближайшее время состоится суд.

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