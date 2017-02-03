В Минске горел гараж вместе с автомобилем

Сообщение о пожаре в гараже поступило на 101 2 февраля в 12.38. На месте происшествия спасатели определили, что в хозяйственной постройке загорелось имущество. Огонь охватил элементы кровли и перекрытие на площади в 60 кв м, а также легковой автомобиль Volksvagen Golf.

Огнем уничтожен автомобиль, повреждена хозяйственная постройка и имущество в ней, — сообщил Александр Попко.

Предполагаемая причина — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленный без присмотра газовый обогреватель).