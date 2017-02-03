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14:21 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минске горел гараж вместе с автомобилем

Пожар произошел в столице на ул. Артема. Горел гараж вместе с автомобилем внутри и другим имуществом, сообщил официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Сообщение о пожаре в гараже поступило на 101 2 февраля в 12.38. На месте происшествия спасатели определили, что в хозяйственной постройке загорелось имущество. Огонь охватил элементы кровли и перекрытие на площади в 60 кв м, а также легковой автомобиль Volksvagen Golf.

Огнем уничтожен автомобиль, повреждена хозяйственная постройка и имущество в ней, — сообщил Александр Попко.

Предполагаемая причина — нарушение правил эксплуатации газовых устройств и агрегатов (оставленный без присмотра газовый обогреватель).

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