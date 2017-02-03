В Прикамье за незаконную прописку гастарбайтеров осудили паспортистку

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленница несколько лет проработала паспортистом в одной из местных организаций, управляющей жилищным фондом. В ее обязанности помимо подготовки различных справок и документов, входила регистрация граждан на территории города и последующее уведомление ФМС.

В течение двух лет, начиная с 2014 года, предприимчивая женщина, используя свое служебное положение, фиктивно регистрировала приезжих из ближнего зарубежья в квартирах и домах Соликамска. При этом она знала, что иностранцы там проживать не будут, ведь там уже имелись жильцы-собственники квартир, которые даже и не подозревали, что к ним в дом «подселили» соседей. Естественно, своего согласия собственники на это не давали.

Следователи насчитали 11 эпизодов преступной деятельности паспортистки. В итоге суд признал ее виновной и оштрафовал на 170 тысяч рублей.