В Прикамье за незаконную прописку гастарбайтеров осудили паспортистку
ПЕРМЬ, 3 февраля, РИА ФедералПресс. В Пермском крае осуждена 52-летняя жительница Соликамска. Женщину признали виновной в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства.
ПЕРМЬ, 3 февраля, РИА ФедералПресс. В Пермском крае осуждена 52-летняя жительница Соликамска. Женщину признали виновной в фиктивной регистрации иностранцев по месту жительства.
Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, злоумышленница несколько лет проработала паспортистом в одной из местных организаций, управляющей жилищным фондом. В ее обязанности помимо подготовки различных справок и документов, входила регистрация граждан на территории города и последующее уведомление ФМС.
В течение двух лет, начиная с 2014 года, предприимчивая женщина, используя свое служебное положение, фиктивно регистрировала приезжих из ближнего зарубежья в квартирах и домах Соликамска. При этом она знала, что иностранцы там проживать не будут, ведь там уже имелись
Следователи насчитали 11 эпизодов преступной деятельности паспортистки. В итоге суд признал ее виновной и оштрафовал на 170 тысяч рублей.