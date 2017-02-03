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13:45 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Магнитогорец изготавливал дома взрывчатку

Горе-экспериментатор предстанет перед судом.

Прокуратура обвиняет 50-летнего жителя Магнитогорска в незаконном изготовлении и хранении взрывчатки.

Мужчина решил применить свои познания в области химии преступным образом, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Для этого он долгое время изучал теорию с помощью интернета и печатных изданий. Получившиеся в ходе опытов вещества обвиняемый хранил у себя дома и в гараже.

«Как установила экспертиза, среди взрывчатых веществ были инициирующие взрывчатые вещества по компонентному составу схожие с азидом свинца и с гремучим серебром, дымный порох, взрывчатые вещества типа “горючее-окислитель”, бризантные взрывчатые вещества на основе тетранитрат пентаэритрита и нитроглицерина. Все они признаны пригодными для производства взрыва», — отметили в региональной прокуратуре.

Часть из созданного горе-экспериментатор подорвал на безлюдных участках, чтобы проанализировать результаты. Сотрудники областного управления ФСБ изъяли у него в общей сложности более шести с половиной килограммов взрывчатки, которую затем уничтожили.

Уголовное дело передано в суд, магнитогорцу грозит тюремный срок и денежный штраф.

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