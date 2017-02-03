В Омске пассажирский автобус протаранил «Рено»: есть пострадавшие

Установлено, что что 51-летний водитель автобуса НефАЗ, следующего по маршруту № 14, в районе дома № 25/3 на ул. 70 лет Октября допустил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Рено».

В результате аварии две пассажирки легковушки обратились за медицинской помощью.