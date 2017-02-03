В Башкирии судья отобрал у девушки тысячу рублей и телефон за символику нацизма
В Белорецке местная жительница ответила по административному делу, возбужденному по статье «пропаганда нацистской символики», сообщает Прокуратура РБ.
В Белорецке местная жительница ответила по административному делу, возбужденному по статье «пропаганда нацистской символики», сообщает Прокуратура РБ.
По материалам дела, 22-летняя местная жительница на своей странице в соцсети выложила фото с изображением символа, напоминающего нацистскую символику.
По итогам рассмотрения административного дела, девушка была оштрафована на 1000 рублей с конфискацией телефона ASUS.