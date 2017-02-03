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13:55 (мск), источник: РИА Новости

Полиция в Париже считает, что нападавший у Лувра хотел совершить теракт

ПАРИЖ, 3 фев — РИА Новости, Виктория Иванова. Глава полиции Парижа Мишель Кадо, утром в пятницу прибывший на место нападения на военный патруль у музея Лувр, заявил, что выкрики нападавшего позволяют сделать вывод о том, что он хотел совершить теракт.

Источник: AFP 2016

Инцидент произошел утром в пятницу на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар», атаковал военный патруль.

Полицейские ответили огнем и ранили нападавшего в живот. Легкие ранения также получил один из патрульных.

Я полагаю, что мы можем говорить про нападение, совершенное человеком, который действительно хотел его совершить, который нес реальную угрозу и выкрики которого позволяют судить, что он хотел сделать это в рамках теракта
Мишель КадоГлава полиции Парижа

В то же время, по словам Кадо, в ручной клади нападавшего не было обнаружено взрывчатых веществ, а сам он был вооружен лишь мачете.

Как сообщил глава парижской полиции, нападавший находится в сознании, им занимаются медики.

Комментарии
2
Nina Stukalina
⇖⇖ Одинокие женщины вашего гopода в поиске мyжчин... Никaких цветов и yxаживаний! Только свободные отнoшeния!
★ Адрес - на фотке профиля :)
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Иван Петров
Из содержании заметки совершенно не следует однозначный вывод, что готовился теракт. Больше похоже на больного человека, бросавшегося на всех. Попался патруль. И крики больного не стоит связывать с террором. С тем же успехом он мог кричать и хайль гитлер и свободу анжеле дэвис.
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