Полиция в Париже считает, что нападавший у Лувра хотел совершить теракт

Инцидент произошел утром в пятницу на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар», атаковал военный патруль.

Полицейские ответили огнем и ранили нападавшего в живот. Легкие ранения также получил один из патрульных.