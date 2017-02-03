Полиция в Париже считает, что нападавший у Лувра хотел совершить теракт

Инцидент произошел утром в пятницу на одном из входов в Лувр со стороны арки на площади Каррузель. Мужчина, выкрикивавший «Аллах Акбар», атаковал военный патруль.
Полицейские ответили огнем и ранили нападавшего в живот. Легкие ранения также получил один из патрульных.
Я полагаю, что мы можем говорить про нападение, совершенное человеком, который действительно хотел его совершить, который нес реальную угрозу и выкрики которого позволяют судить, что он хотел сделать это в рамках теракта
Мишель КадоГлава полиции Парижа
В то же время, по словам Кадо, в ручной клади нападавшего не было обнаружено взрывчатых веществ, а сам он был вооружен лишь мачете.
Как сообщил глава парижской полиции, нападавший находится в сознании, им занимаются медики.
★ Адрес - на фотке профиля :)