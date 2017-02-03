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16:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Жителю Ангарска дали 1,5 года условно за попытку застрелить уволившего его сотрудника

Злоумышленник угрожал мужчине охотничьим ружьем и произвел выстрел в стену.

Водителя ООО «Полесье» осудили на 1,5 года лишения свободы условно за попытку застрелить уволившего его сотрудника. В ходе конфликта мужчина достал охотничье ружье и выстрелил в стену, рядом с которой находился мужчина. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.

Когда водителю ООО «Полесье» сообщили, что в его услугах компания больше не нуждается, он отправился домой запивать свое горе.

«Спустя пару часов, будучи уже в состоянии алкогольного опьянения 51-летний мужчина вернулся в производственное помещение организации, где стал угрожать убийством сотруднику, который его уволил. Во время конфликта дебошир достал охотничье ружье и произвел выстрел в стену, рядом с которой находился потерпевший», — отметили в ведомстве.

Преступник был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Действия подсудимого были квалифицированы по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия). Ангарский городской суд назначил обвиняемому 1 год и 6 месяцев лишения свободы условно.

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