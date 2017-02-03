На Среднем Урале огласят приговор по делу об убийстве из-за тараканов

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, между соседями по общежитию вспыхнул конфликт на бытовой почве — из-за тараканов.

«После ссоры соседка ушла в свою комнату, а обиженный оппонент, зная, что женщина вместе с малолетним ребенком находится внутри, облил дверь ее комнаты горючей жидкостью и поджег. Ребенка спасти удалось, а его мать от полученных ожогов позже скончалась в больнице. Еще одна женщина получила травмы: пытаясь спастись от пожара, она выпрыгнула из окна своей комнаты», — рассказали обстоятельства дела в областном суде.

Главный фигурант обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса: «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «побои», «умышленные уничтожение или повреждение имущества», а также «убийство». Приговор по этому делу будет оглашен в ближайший понедельник, 6 февраля.