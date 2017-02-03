Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Метро перестало влиять на цену московских квартир
Фитнес-гуру инстаграма могут быть психически нездоровы
США ответили на сообщения о 20 минутах беседы Трампа с Тимошенко
СМИ:"После развода Домогаров вскрыл себе вены"
Собчак и Виторган отметили годовщину свадьбы
Херсонес не отдадут РПЦ до создания помещений для экспонатов Крымская епархия попросила передать ей всемирно известный музей-заповедник
Фотографии одинаково одетых мамы и дочек стали хитом интернета
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
28-летняя дочка Деми Мур и Брюса Уиллиса увеличила губы (фото)
Кайли Миноуг бросила жениха из-за измен
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Джип, «как у Саши Белого», пустили с молотка
ЗИЛ Раисы Горбачёвой продают за 257 тысяч долларов
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
13:58 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале огласят приговор по делу об убийстве из-за тараканов

В Свердловском областном суде состоится оглашение приговора по делу об убийстве из-за тараканов. Инцидент произошел летом прошлого года в Среднеуральске.

Как сообщили Накануне.RU в облсуде, между соседями по общежитию вспыхнул конфликт на бытовой почве — из-за тараканов.

«После ссоры соседка ушла в свою комнату, а обиженный оппонент, зная, что женщина вместе с малолетним ребенком находится внутри, облил дверь ее комнаты горючей жидкостью и поджег. Ребенка спасти удалось, а его мать от полученных ожогов позже скончалась в больнице. Еще одна женщина получила травмы: пытаясь спастись от пожара, она выпрыгнула из окна своей комнаты», — рассказали обстоятельства дела в областном суде.

Главный фигурант обвиняется по целому ряду статей Уголовного кодекса: «умышленное причинение легкого вреда здоровью», «побои», «умышленные уничтожение или повреждение имущества», а также «убийство». Приговор по этому делу будет оглашен в ближайший понедельник, 6 февраля.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Жители северной столицы требуют отставки Полтавченко после решения по Исаакию
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
Декор маленькой квартиры: 7 приемов
Как оборудовать удобную гардеробную?
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Как организовать кабинет в маленькой квартире: 5 идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь