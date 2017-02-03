ГИБДД об аварии автобуса с детской хоккейной командой на Урале: «Водитель ехал 101 км/ч и нарушил правила»

Напомним, инцидент произошел сегодня днем на 184 км автодороги «Екатеринбург — Серов».

Спортивная хоккейная команда «Синие камни» направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба» и водитель автобуса «Ютонг» допустил съезд в кювет. В момент аварии внутри находились 18 детей 2000−2003 годов рождения и 10 взрослых — два тренера и восемь родителей. В результате никто не пострадал.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что, согласно показаниям цифрового тахографа, скорость движения автобуса в момент ДТП составляла 101 км/ч, что является нарушением установленного скоростного режима. Вероятнее всего, именно это и стало причиной того, что водитель в данных конкретных погодных условиях не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, в момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать травм.