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14:16 (мск), источник: Nakanune.ru

ГИБДД об аварии автобуса с детской хоккейной командой на Урале: «Водитель ехал 101 км/ч и нарушил правила»

В ГИБДД Свердловской области рассказали обстоятельства сегодняшней аварии с автобусом, который вез 18 юных хоккеистов. В ведомстве установили, что водитель нарушил правила дорожного движения.

Напомним, инцидент произошел сегодня днем на 184 км автодороги «Екатеринбург — Серов».

Спортивная хоккейная команда «Синие камни» направлялась из Екатеринбурга в Верхнюю Туру на турнир «Золотая шайба» и водитель автобуса «Ютонг» допустил съезд в кювет. В момент аварии внутри находились 18 детей 2000−2003 годов рождения и 10 взрослых — два тренера и восемь родителей. В результате никто не пострадал.

«Сотрудниками ГИБДД установлено, что, согласно показаниям цифрового тахографа, скорость движения автобуса в момент ДТП составляла 101 км/ч, что является нарушением установленного скоростного режима. Вероятнее всего, именно это и стало причиной того, что водитель в данных конкретных погодных условиях не справился с управлением и допустил съезд с дороги», — сообщили Накануне.RU в областной Госавтоинспекции.

Как уточнили в ведомстве, в момент аварии все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности, благодаря чему удалось избежать травм.

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