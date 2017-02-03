Попавшийся с наркотиками воронежский экс-полицейский отделался условным сроком

В областном управлении МВД России по Воронежской области провели служебную проверку, по результатам которой попавшегося с наркотиками правоохранителя уволили.

Суд установил, что экс-полицейский незаконно приобрел и хранил «без цели сбыта» в своем автомобиле крупную партию наркотиков. Сотрудники регионального управления ФСБ нашли наркотики 23 сентября 2016 года.

— На предварительном следствии полицейский признал вину и дал подробные показания. Его вина также подтверждалась показаниями свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, — рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Андрей Бредихин.