Попавшийся с наркотиками воронежский экс-полицейский отделался условным сроком
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции ха хранение наркотиков в крупном размере к 4 годам лишения свободы условно, сообщила
Суд приговорил бывшего сотрудника полиции ха хранение наркотиков в крупном размере к 4 годам лишения свободы условно, сообщила
В областном управлении МВД России по Воронежской области провели служебную проверку, по результатам которой попавшегося с наркотиками правоохранителя уволили.
Суд установил, что
— На предварительном следствии полицейский признал вину и дал подробные показания. Его вина также подтверждалась показаниями свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, — рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Андрей Бредихин.
За хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ)