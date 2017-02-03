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15:30 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Попавшийся с наркотиками воронежский экс-полицейский отделался условным сроком

Суд приговорил бывшего сотрудника полиции ха хранение наркотиков в крупном размере к 4 годам лишения свободы условно, сообщила пресс-служба управления СКР по региону в пятницу, 3 февраля.

В областном управлении МВД России по Воронежской области провели служебную проверку, по результатам которой попавшегося с наркотиками правоохранителя уволили.

Суд установил, что экс-полицейский незаконно приобрел и хранил «без цели сбыта» в своем автомобиле крупную партию наркотиков. Сотрудники регионального управления ФСБ нашли наркотики 23 сентября 2016 года.

— На предварительном следствии полицейский признал вину и дал подробные показания. Его вина также подтверждалась показаниями свидетелей, результатами осмотров, заключениями судебных экспертиз, — рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СКР Андрей Бредихин.

За хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) экс-полицейскому грозило до 10 лет реального лишения свободы.

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