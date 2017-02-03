Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
Ученые раскрыли загадку человеческого роста
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети»
Младший сын Иванки Трамп впервые пополз в Белом доме (видео)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
Руконогий СатанаКто такая айе-айе и почему ее боятся мадагаскарцы
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году
Спасатель принял роды у незнакомки и удочерил новорожденную
Голый русский турист с ножом напал на прохожих
СМИ: возлюбленная олигарха хвастается откровенными снимками
"Ошиблись кандидатом": Путин о целях Киева в ДНР
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на свидание в Лондоне (фото)
Нюша впервые рассказала о своем женихе
В Думе хотят «поставить на место» Киев за атаку на Донбасс – СМИ
Лавров о том, зачем Порошенко атакует Донбасс
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный
Porsche: ЭРА-ГЛОНАСС нам не помеха
Фоторепортажи
16Впервые за 64 года «Мисс Вселенной» стала француженка
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
8Испанские демоны пробуждают весну
12Разминирование Цитадели древней крепости Алеппо
14:09 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Названы причины пожара в ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде

Специалисты провели расследование и не выявили виновных.

Нижний Новгород, 3 февраля — АиФ-НН. Названы причины пожара, произошедшего в ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде 22 ноября прошлого года, сообщает Государственная инспекция труда в Нижегородской области.

За несколько минут до происшествия художник и работник Дворца культуры поднялись на второй этаж в малый зал для оформления помещения. Женщина включила свет в зале, но внезапно произошел хлопок в одном из светильников. С помощью углекислотных огнетушителей работники вместе с директором тушили очаг пожара.

На время им удалось сбить пламя, но через несколько секунд огонь вспыхнул с новой силой и стал распространяться. Директор Дворца культуры скомандовала об экстренной эвакуации, и все, кто находился в здании, были выведены на улицу.

Но сама руководитель ДК не успела выйти со всеми и получила тяжелые ожоги. Ее доставили в больницу, а прибывшие пожарные потушили огонь. После происшествия было проведено расследование причин возгорания, однако виновных так и не нашли.

Инструктажи по пожарной безопасности и сотрудники, и директор проходили, техническое обслуживание электроэнергетического оборудования и сетей проводилось в соответствии с графиком. Согласно экспертному заключению, источниками зажигания могли стать аварийные режимы работы в пускорегулирующей аппаратуре светильника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Свыше 2000 вариантов вируса гриппа. Врач о том - как лечить ОРВИ
Захарова: варварскому налету на Донецк нет оправдания
Белоруссия подала на Россию в суд за сокращение поставок нефти
СМИ назвали сроки отмены виз между Украиной и ЕС
«Ъ»: в России появилась новая схема отмывания денег
Иностранные компании уходят из Китая
Хакеры: МОК просит у Макларена сведения о российских чиновниках
Процедура освидетельствования на опьянение будет изменена
Спорт
Последний шанс притормозить «Челси»: анонс матчей выходных Сейчас в это верится с трудом, но в сентябре прошлого года «Арсенал» за тайм раздавил «Челси» и отправил «синих» аж на восьмое место премьер-лиги
Авто
Первое фото нового кроссовера УАЗ-3170: он модный и необычный В сеть попала фотография полноразмерного макета первого паркетника, созданного Ульяновским автозаводом
Hi-Tech
WhatsApp раскрывает личные данные пользователей На компанию Facebook, которой принадлежит WhatsApp, подали за это в суд. Разработчики утверждают, что пользователи сами согласились раскрывать свои данные
Кино
СМИ узнали состав жюри четвертого сезона шоу «Голос. Дети» Выход в эфир первого выпуска нового сезона детского вокального конкурса запланирован на середину февраля
Недвижимость
Необычные здания-спирали (фото)
Красивые и необычные наливные полы: фото и советы
За капремонтом можно будет следить по интернету
Россияне будут благоустраивать дворы на субботниках
Леди
В моду вошел необычный цвет: как его носить (фото) Не оливковый, не фисташковый, не хаки и не зеленый! Рассказываем, с чем можно комбинировать greenery — главный цвет 2017 года.
Дети
Аист на подлете: 6 самых обсуждаемых беременных звезд Год Петуха обещает стать для многих знаменитостей очень насыщенным и не только в рабочем плане, но и в личном. Мы выяснили, в каких звездных семьях ожидается прибавление.
Все о ремонте
«Самодельные» комнаты без окон: как их обустроить?
Освещение в прихожей: 11 хороших приемов
Как сделать балкон удобным и функциональным
Необычные здания-спирали (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь