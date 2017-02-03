Названы причины пожара в ДК Орджоникидзе в Нижнем Новгороде
Специалисты провели расследование и не выявили виновных.
Специалисты провели расследование и не выявили виновных.
Нижний Новгород, 3 февраля —
За несколько минут до происшествия художник и работник Дворца культуры поднялись на второй этаж в малый зал для оформления помещения. Женщина включила свет в зале, но внезапно произошел хлопок в одном из светильников. С помощью углекислотных огнетушителей работники вместе с директором тушили очаг пожара.
На время им удалось сбить пламя, но через несколько секунд огонь вспыхнул с новой силой и стал распространяться. Директор Дворца культуры скомандовала об экстренной эвакуации, и все, кто находился в здании, были выведены на улицу.
Но сама руководитель ДК не успела выйти со всеми и получила тяжелые ожоги. Ее доставили в больницу, а прибывшие пожарные потушили огонь. После происшествия было проведено расследование причин возгорания, однако виновных так и не нашли.
Инструктажи по пожарной безопасности и сотрудники, и директор проходили, техническое обслуживание электроэнергетического оборудования и сетей проводилось в соответствии с графиком. Согласно экспертному заключению, источниками зажигания могли стать аварийные режимы работы в пускорегулирующей аппаратуре светильника.