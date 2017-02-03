В Ростове директора компании осудят за преднамеренное банкротство на 70 млн рублей

Установлено, что 57-летний подозреваемый выводил денежные средства и движимое имущество в личное пользование, начисляя себе премии, что повлекло банкротство организации. Сумма ущерба, причиненного кредиторам, составила около 70 млн руб.

Подозреваемый задержан. Ему грозит до шести лет лишения свободы.