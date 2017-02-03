Предприниматель, незаконно заработавший 6 миллионов, по решению суда заплатит штраф 70 тыс. рублей

По версии следствия, 29 мая по 10 сентября 2015 г. Валерий Бугай получал доход от нефтепереработки. Для этого на территории промзоны в Отрадном он организовал целое предприятие, но без регистрации и постановки на учет. Работал мужчина от имени ООО «Итака», к которому на самом деле никакого отношения не имел.

У кого Бугай покупал сырую нефть, следствию выяснить так и не удалось. Но перерабатывал он ее, используя чужой производственный объект — бензино-дизельную установку (по документам она принадлежит иному предприятию). Полученный продукт он продавал от имени «Итаки», пользуясь реквизитами и печатью компании, деньги поступали на счет этой фирмы, откуда он их забирал.

При этом директор компании Наталья Сотникова заявила, что ничего о деятельности, связанной с продажей нефтепродуктов, не знала, а ее предприятие на самом деле занимается оптовой торговлей лесоматериалами.

По данным следствия, Бугай за время своей работы поставил различным фирмам Самарской области бензин, дизельное топливо и мазут на общую сумму 6,5 млн рублей.

Действия мужчины правоохранители квалифицировали по ч. 1 ст. 171 «Незаконная предпринимательская деятельность», которая предусматривает штраф до 300 тыс. руб., обязательные работы или до полугода ареста.

На стадии предварительного следствия мужчина полностью признал вину и просил рассмотреть его дело в особом порядке.

Учитывая, что это преступление считается нарушением закона небольшой тяжести, в деле есть явка с повинной, а также наличие у подсудимого положительных характеристик и беременной супруги, суд назначил ему предельно мягкое наказание: штраф 70 тыс. рублей.

Такой приговор Валерий Бугай обжаловать не стал, и недавно он вступил в законную силу.

Впрочем, в прокуратуре Самарской области корреспондента Волга Ньюс заверили: скорее всего, это не конец. Вооружившись этим приговором, дальше в суд сможет пойти налоговая служба и взыскать с предпринимателя все те суммы, которые он не заплатил государству. Но это уже стадия гражданского судопроизводства.