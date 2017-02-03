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14:44 (мск), источник: Om1.ru

Многодетная омичка 16 лет жила с садистом

Жесткое обращение и он, и, как ни странно, она объясняют законами баптистской общины.

Семья живет в селе Аполлоновка в 100 км от Омска. Много лет назад девушка переехала сюда из Казахстана, познакомилась с будущим мужем, о котором уже тогда ходили пугающие слухи, но не отказалась выйти замуж, пишет «Комсомолка». Однако подтверждение их она ощутила на себе уже наследующий день после свадьбы.

 — По деревне уже тогда ходили слухи, что он жестокий человек, якобы даже «желтая справка» из психбольницы есть, — цитирует издание омичку. — Но у баптистов такое правило: если парень выбрал девушку и делает ей предложение, она не имеет права отказать. Пока встречались, он меня не обижал. А на следующий день после свадьбы начал «учить». Схватил за волосы и протащил через село по асфальту. У меня разорвалась вся одежда. Другие члены нашей общины это видели, но никто не заступился. Такие законы. А моя родня живет в другой деревне. Я от них все скрывала — стыдно было рассказывать.

За 16 лет брака у супругов родилось шестеро детей, еще одним женщина беременна сейчас. Достается и детям. Вместе с ними она сбежала от мужа, сейчас живет в одном из приютов Омска, но до сих пор не уверена, правильно ли поступила. Родные обратились в органы опеки и к правоохранителям. Встречное заявление подал супруг о похищении детей. При этом, по данным газеты, его отлучили от баптистской церкви за неподобающее поведение.

 — Ничего этого не было. У нас идеальная семья, с женой полное взаимопонимание. — Это ее родственники меня просто ненавидят, потому что я немец, а они русские. Они решили нас разлучить, — приводит издание слова мужа, который затем оговорился, отвечая на вопрос о том, почему не выпускал жену из дома: — Да только и делала она, что ходила, справиться с ней невозможно.

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