Воронежцы «купили» паспорт у мужчины для открытия собственной фирмы
Нарушение вскрыла прокуратура.
Нарушение вскрыла прокуратура.
Неизвестные зарегистрировали ООО «Стройтехно» в Железнодорожном районе через подставное лицо, сообщила
Нарушение вскрыла прокуратура. Следователи возбудили по материалам проверки надзорного ведомства уголовное дело за образование юридического лица через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 3 года лишения свободы.
Вопрос привлечения к ответственности подставного лица решается в отдельном порядке, уточнили в прокуратуре.