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15:23 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежцы «купили» паспорт у мужчины для открытия собственной фирмы

Нарушение вскрыла прокуратура.

Неизвестные зарегистрировали ООО «Стройтехно» в Железнодорожном районе через подставное лицо, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в пятницу, 3 февраля. Злоумышленники заплатили горожанину, чтобы он предоставил им необходимые для оформления компании документы.

Нарушение вскрыла прокуратура. Следователи возбудили по материалам проверки надзорного ведомства уголовное дело за образование юридического лица через подставных лиц (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ). Максимальное наказание по статье — 3 года лишения свободы.

Вопрос привлечения к ответственности подставного лица решается в отдельном порядке, уточнили в прокуратуре.

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