Два молдавских автобуса попали в ДТП на Украине: есть жертвы
Автобусы
Автобусы
КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Два автобуса, следовавшие из Москвы в Молдову, столкнулись в пятницу утром с двумя другими транспортными средствами на территории Украины, сообщили в
«Сегодня около шести часов на автодороге
В полиции добавили, что два автобуса ехали из столицы России в Унгены и Сороки.
«По предварительной информации, на участке трассы
В итоге один из автобусов вылетел с трассы и въехал в дерево. От полученных травм на месте происшествия погиб 32-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы.
Никто из пассажиров автобусов не пострадал. В одном из них находилось семь человек, в другом — десять. Все — граждане Молдовы.
По факту случившегося открыто уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).
За такое нарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.