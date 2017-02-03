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14:51 (мск), источник: Sputnik.md

Два молдавских автобуса попали в ДТП на Украине: есть жертвы

Автобусы Москва-Сорока и Москва-Унгены столкнулись в пятницу на территории Украины с двумя другими транспортными средствами.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 фев — Sputnik. Два автобуса, следовавшие из Москвы в Молдову, столкнулись в пятницу утром с двумя другими транспортными средствами на территории Украины, сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

«Сегодня около шести часов на автодороге Житомир-Могилев-Подольский в районе села Степанки Мурованокуриловецкого района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов “Сетра” и “МАН”, микроавтобуса “Мерседес Спринтер” и легкового автомобиля “Форд Коннект”. В результате аварии погиб 32-летний водитель автобуса и травмировались двое людей, которые находились в легковушке», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

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В полиции добавили, что два автобуса ехали из столицы России в Унгены и Сороки.

«По предварительной информации, на участке трассы Житомир-Могилев-Подольский вблизи села Степанки водитель автобуса “Сетра” не справился с управлением из-за гололеда и въехал в багажное отделение легкового автомобиля. В результате удара легковой автомобиль выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом и другим автобусом», — говорится в сообщении полиции.

В итоге один из автобусов вылетел с трассы и въехал в дерево. От полученных травм на месте происшествия погиб 32-летний водитель автобуса, гражданин Молдовы.

Никто из пассажиров автобусов не пострадал. В одном из них находилось семь человек, в другом — десять. Все — граждане Молдовы.

По факту случившегося открыто уголовное дело по части 2 статьи 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

За такое нарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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