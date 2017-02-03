Прокурор потребовал для Навального пять лет условного лишения свободы

Прошу суд назначить Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей

Санкция статьи «растрата в особо крупном размере», которая вменяется Навальному, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Также он настаивает на штрафе в 500 тысяч рублей для каждого из подсудимых.

При этом прокурор попросил не учитывать приговор по делу «Ив Роше». Он подчеркнул, что Навальный являлся организатором преступления, а Офицеров — пособником. От их преступной деятельности, по его словам, было растрачено более 10 тысяч кубометров леса, чем причинен ущерб государству на 16 миллионов рублей.

«Исследованные в суде доказательства в полной мере подтверждают причастность подсудимых к преступлению», — сказал гособвинитель.

Он в частности сослался на телефонные переговоры между Навальным и Офицеровым, а также их переписку.

«Переписка и переговоры подсудимых свидетельствуют о заинтересованности Навального в деятельности “Кировлеса”… При общении подсудимые использовали методы конспирации: меняли телефонные номера, писали с электронных адресов, зарегистрированных за рубежом, обменивались зашифрованными файлами», — отметил гособвинитель.