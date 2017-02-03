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15:04 (мск), источник: РИА Новости

Прокурор потребовал для Навального пять лет условного лишения свободы

КИРОВ, 3 фев — РИА Новости.Прокурор в пятницу потребовал приговорить Алексея Навального к пяти годам лишения свободы условно за хищение 16 миллионов рублей у «Кировлеса», передает корреспондент РИА Новости из Ленинского суда Кирова.

Источник: РИА Новости
Прошу суд назначить Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей
Гособвинитель

Санкция статьи «растрата в особо крупном размере», которая вменяется Навальному, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Для второго фигуранта дела — гендиректора ООО "Вятская лесная компания (ВЛК) Петра Офицерова — прокурор попросил 4 года условно.

Также он настаивает на штрафе в 500 тысяч рублей для каждого из подсудимых.

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При этом прокурор попросил не учитывать приговор по делу «Ив Роше». Он подчеркнул, что Навальный являлся организатором преступления, а Офицеров — пособником. От их преступной деятельности, по его словам, было растрачено более 10 тысяч кубометров леса, чем причинен ущерб государству на 16 миллионов рублей.

«Исследованные в суде доказательства в полной мере подтверждают причастность подсудимых к преступлению», — сказал гособвинитель.

Он в частности сослался на телефонные переговоры между Навальным и Офицеровым, а также их переписку.

«Переписка и переговоры подсудимых свидетельствуют о заинтересованности Навального в деятельности “Кировлеса”… При общении подсудимые использовали методы конспирации: меняли телефонные номера, писали с электронных адресов, зарегистрированных за рубежом, обменивались зашифрованными файлами», — отметил гособвинитель.

По его мнению, следствие правильно квалифицировало действия Навального и Офицерова. Отягчающих вину обстоятельств гособвинение не установило, а в качестве смягчающих попросило учесть, в том числе, наличие у обоих подсудимых малолетних детей.
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В ходе первого процесса по «делу «Кировлеса» Навальный получил 5 лет колонии, но Кировский областной суд изменил ему наказание на условное. Однако впоследствии Верховный суд РФ, на основании постановления Европейского суда по правам человека, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.

Прокуратура считает, что показания свидетелей и материалы дела подтверждают виновность подсудимых. Утверждения же Навального и второго фигуранта дела — гендиректора ООО «Вятская лесная компания (ВЛК) Петра Офицерова — о непричастности к хищениям гособвинение просило расценить как попытку уйти от ответственности.

На повторном процессе ни обвинение, ни защита не стали просить о вызове в суд бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который теперь сам является обвиняемым по делу о взятке. В ходе первого процесса бывший чиновник давал показания.

Защите не удалось допросить ни одного своего свидетеля в рамках процесса, так как суд отказался по ее просьбе вызывать на слушания 13 человек.

Судья Алексей Втюрин счел, что они не смогут сказать ничего нового.

Повторный процесс по делу Навального занял 13 дней.

Комментарии
29
максим !!!
все это судилище над Навальным просто бездарная пародия на реальный суд -смотрел заседания по делу Кировлеса когда еще было прошлое разбирательство ,реально трешь какой-то да и к путинским судьям после подобного рода дел отношение скорей как к путанам испытываю
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serguey andreev
Навального надо, конечно, застрелить около Кремля, лучше на том же мосту, где и Немцова. Тогда Кадыров получит еще один орден. Как он (Навальный) только посмел порочить нашу мафию - воров и коррупционеров, правящих страной?! Ведь народ обожает воров! Мы с 1917г. живем на ворованном и никто и не заикается о какой-то реституции. Зачем? Надо грабить соседние слабые страны, грабить и убивать пенсионеров, женщин, детей, вообще тех, кто послабее. А украденное вывозить за рубеж и прятать в надежных сейфах. Ведь только так можно спасти свои семьи. Это же очевидно.
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Сергей Саморуков
Россия опять ему заплатит по решению Европы . Обязаны были заслушать свидетелей . Суд без заслушивания свидетелей называется судилище , а ОНО будет стоить казне денег . Кстати , говорят Сердюков снова в рост пошёл ? Сколько он упёр ??Ась? А Васильева где?
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