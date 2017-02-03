Прокурор потребовал для Навального пять лет условного лишения свободы

Прошу суд назначить Навальному наказание в виде пяти лет лишения свободы условно и штрафу 500 тысяч рублей
Санкция статьи «растрата в особо крупном размере», которая вменяется Навальному, предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Для второго фигуранта дела — гендиректора ООО "Вятская лесная компания (ВЛК) Петра Офицерова — прокурор попросил 4 года условно.
Также он настаивает на штрафе в 500 тысяч рублей для каждого из подсудимых.
При этом прокурор попросил не учитывать приговор по делу «Ив Роше». Он подчеркнул, что Навальный являлся организатором преступления, а Офицеров — пособником. От их преступной деятельности, по его словам, было растрачено более 10 тысяч кубометров леса, чем причинен ущерб государству на 16 миллионов рублей.
«Исследованные в суде доказательства в полной мере подтверждают причастность подсудимых к преступлению», — сказал гособвинитель.
Он в частности сослался на телефонные переговоры между Навальным и Офицеровым, а также их переписку.
«Переписка и переговоры подсудимых свидетельствуют о заинтересованности Навального в деятельности “Кировлеса”… При общении подсудимые использовали методы конспирации: меняли телефонные номера, писали с электронных адресов, зарегистрированных за рубежом, обменивались зашифрованными файлами», — отметил гособвинитель.
По его мнению, следствие правильно квалифицировало действия Навального и Офицерова. Отягчающих вину обстоятельств гособвинение не установило, а в качестве смягчающих попросило учесть, в том числе, наличие у обоих подсудимых малолетних детей.
В ходе первого процесса по «делу «Кировлеса» Навальный получил 5 лет колонии, но Кировский областной суд изменил ему наказание на условное. Однако впоследствии Верховный суд РФ, на основании постановления Европейского суда по правам человека, отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение.
Прокуратура считает, что показания свидетелей и материалы дела подтверждают виновность подсудимых. Утверждения же Навального и второго фигуранта дела — гендиректора ООО «Вятская лесная компания (ВЛК) Петра Офицерова — о непричастности к хищениям гособвинение просило расценить как попытку уйти от ответственности.
На повторном процессе ни обвинение, ни защита не стали просить о вызове в суд бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых, который теперь сам является обвиняемым по делу о взятке. В ходе первого процесса бывший чиновник давал показания.
Защите не удалось допросить ни одного своего свидетеля в рамках процесса, так как суд отказался по ее просьбе вызывать на слушания 13 человек.
Судья Алексей Втюрин счел, что они не смогут сказать ничего нового.
Повторный процесс по делу Навального занял 13 дней.