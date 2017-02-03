В Кыштыме 15-летняя школьница отравилась редкими таблетками

В ночь на 3 февраля 2017 года в Кыштыме 15-летняя девушка отравилась противотуберкулезными таблетками. Ее доставили в больницу.

По данным «Кыштымского рабочего», школьница проглотила 8−10 таблеток, которые не продают в аптеках (их выдают больным по месту лечения). Девочке промыли желудок. Ее здоровью был причинен вред средней степени тяжести. Сейчас она находится в терапевтическом отделении.

Сейчас выясняется, как медикаменты оказались в доме подростка, передает’Уралинформбюро.