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15:13 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде преподавателя одного из вузов задержали за взятки

Преподавателя одного из волгоградских вузов задержали при получении взятки в Ворошиловском районе города в четверг, 2 февраля.

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, по данным следствия, в конце декабря прошлого года к преподавателю обратился 33-летний местный житель с просьбой «помочь» двум студентам беспрепятственно сдать зачет по химии. Педагог согласился и потребовал от одного из учащихся 5 000 рублей, а от другого — 6 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что при посредничестве этого же «покровителя» студентов университета с октября прошлого года и по настоящее время незаконные вознаграждения получали и другие преподаватели. Общая сумма их взяток составила более 200 000 рублей.

Свою вину в содеянном преподаватель полностью признал. В отношении него возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

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