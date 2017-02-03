В Волгограде преподавателя одного из вузов задержали за взятки

Как сообщила корреспонденту «АиФ-Волгоград» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Куницкая, по данным следствия, в конце декабря прошлого года к преподавателю обратился 33-летний местный житель с просьбой «помочь» двум студентам беспрепятственно сдать зачет по химии. Педагог согласился и потребовал от одного из учащихся 5 000 рублей, а от другого — 6 000 рублей.

В ходе расследования выяснилось, что при посредничестве этого же «покровителя» студентов университета с октября прошлого года и по настоящее время незаконные вознаграждения получали и другие преподаватели. Общая сумма их взяток составила более 200 000 рублей.

Свою вину в содеянном преподаватель полностью признал. В отношении него возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.