Омский суд оставил помощницу экс-депутата Госдумы Денисенко без миллиона рублей

Сегодня в Кировском райсуде Омска состоялось второе основное судебное заседание по иску Надежды Каревой к Евгению Белкину. От истицы на второе слушание снова никто не пришел. Судья оставила иск без рассмотрения.

Надежда Карева, помощница Олега Денисенко в попечительском совете «Надежды Европы», требовала от омича Евгения Белкина миллион рублей. Якобы она перевела миллион рублей на счет молодому человеку, а Белкин деньги не вернул. Оба трудились в предвыборном штабе Денисенко. Олег Денисенко — в прошлом депутат Государственной Думы России.