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15:13 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии стала известна причина смерти одноглазого ягненка

Стала известная причина смерти «Циклопа», одноглазого ягненка. Об этом стало известно ProUfu.ru.

Также он написал, что у новорожденного ягненка было два хвоста, и не было рта. Поэтому, ягненок вскоре и умер.

Напомним, ранее ProUfu.ru обратился за комментарием по данному случаю к специалисту. «Это аномалия онтогенеза, индивидуального развития. Такие вещи встречаются в природе, но крайне редко», — рассказал Венер Хабибуллин, доцент кафедры физиологии человека и зоологии.

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