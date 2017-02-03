В Башкирии стала известна причина смерти одноглазого ягненка

Также он написал, что у новорожденного ягненка было два хвоста, и не было рта. Поэтому, ягненок вскоре и умер.

Напомним, ранее ProUfu.ru обратился за комментарием по данному случаю к специалисту. «Это аномалия онтогенеза, индивидуального развития. Такие вещи встречаются в природе, но крайне редко», — рассказал Венер Хабибуллин, доцент кафедры физиологии человека и зоологии.