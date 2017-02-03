В Башкирии стала известна причина смерти одноглазого ягненка
Стала известная причина смерти «Циклопа», одноглазого ягненка. Об этом стало известно ProUfu.ru.
Стала известная причина смерти «Циклопа», одноглазого ягненка. Об этом стало известно ProUfu.ru.
Также он написал, что у новорожденного ягненка было два хвоста, и не было рта. Поэтому, ягненок вскоре и умер.
Напомним, ранее ProUfu.ru обратился за комментарием по данному случаю к специалисту. «Это аномалия онтогенеза, индивидуального развития. Такие вещи встречаются в природе, но крайне редко», — рассказал Венер Хабибуллин, доцент кафедры физиологии человека и зоологии.