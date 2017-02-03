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17:47 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Белореченске пикап влетел в витрину магазина

Ночью в Белореченске на одном из городских перекрестков произошло ДТП.

По предварительным данным, 22-летний парень на автомобиле ВАЗ 21140 при развороте не уступил дорогу и врезался в движущийся Ford Ranger. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась со стоящими автомобилями Renault Logan и Lada Kalina, а затем въехала в расположенный в здании магазин.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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