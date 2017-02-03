В Белореченске пикап влетел в витрину магазина

По предварительным данным, 22-летний парень на автомобиле ВАЗ 21140 при развороте не уступил дорогу и врезался в движущийся Ford Ranger. От удара иномарка изменила траекторию движения и столкнулась со стоящими автомобилями Renault Logan и Lada Kalina, а затем въехала в расположенный в здании магазин.

В результате ДТП никто не пострадал, сообщили ГТРК «Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.