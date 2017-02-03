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17:15 (мск), источник: VOLGOGRAD.RU

Под Волгоградом работник банка уличён в краже денег клиентки

В Быковском районе задержан сотрудник банка, подозреваемый в мошенничестве с кражей денег у клиентов.

Как сообщили VOLGOGRADRU в пресс-службе регионального ГУ МВД России, 30 января в полицию обратилась 74-летняя жительница одного из сел Быковского района, которая сообщила, что с ее банковской карты неизвестным образом было совершено хищение 13600 рублей.

Вскоре сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления вышли 23-летнего, оказывавшего помощь пенсионерке в оплате услуг ЖКХ через терминал. Он сознался в краже и вернул часть денег потерпевшей.

В настоящее время полицейские проверяют причастность работника банка к совершению аналогичных фактов мошенничества с деньгами клиентов.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».

Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.

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