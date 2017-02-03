Под Волгоградом работник банка уличён в краже денег клиентки
В Быковском районе задержан сотрудник банка, подозреваемый в мошенничестве с кражей денег у клиентов.
В Быковском районе задержан сотрудник банка, подозреваемый в мошенничестве с кражей денег у клиентов.
Как сообщили VOLGOGRADRU в
Вскоре сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления вышли 23-летнего, оказывавшего помощь пенсионерке в оплате услуг ЖКХ через терминал. Он сознался в краже и вернул часть денег потерпевшей.
В настоящее время полицейские проверяют причастность работника банка к совершению аналогичных фактов мошенничества с деньгами клиентов.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ — «Мошенничество».
Санкция данной статьи предусматривает наказание до 5 лет лишения свободы.