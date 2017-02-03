Воронежец отнял Daewoo Nexia у должника
Полиция возбудила уголовное дело.
Полиция возбудила уголовное дело.
Полицейские задержали 30-летнего воронежца, отнявшего автомобиль Daewoo Nexia у 26-летнего водителя на Московском проспекте, сообщила
Стражи порядка задержали грабителя в Советском районе. Горожанин признал вину и пояснил, что забрал машину, потому что водитель задолжал ему деньги. Воронежца взяли под стражу. Правоохранители нашли Nexia в Левобережном районе.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).