В Крыму женщина заказала убийство мужа. Исполнители и заказчик осуждены
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе вынесен приговор четверым участникам заказного убийства. Среди них — заказчик преступления и жена жертвы. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев — РИА Новости (Крым). В Симферополе вынесен приговор четверым участникам заказного убийства. Среди них — заказчик преступления и жена жертвы. Об этом сообщает
По данным следствия, в июле 2014 года супруга жертвы попросила знакомого помочь в поиске лиц, которые совершат заказное убийство. Мужчина согласился. 20 августа того же года план был приведен в действие: женщина, воспользовавшись тем, что муж был пьян, вывезла его на условленное место, где двое нанятых мужчин убили его. После тело жертвы вывезли за пределы Симферополя, где положили в заранее выкопанную яму, засыпали известью и залили водой, чтобы мужчину невозможно было идентифицировать.
После совершения убийства женщина передала исполнителям 20 тыс долларов США.
По решению суда жена убитого 13 лет проведет в колонии общего режима, а трое исполнителей убийства — 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери и дочери жертвы с осужденных взыскано 2 млн рублей.