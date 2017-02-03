В Крыму женщина заказала убийство мужа. Исполнители и заказчик осуждены

По данным следствия, в июле 2014 года супруга жертвы попросила знакомого помочь в поиске лиц, которые совершат заказное убийство. Мужчина согласился. 20 августа того же года план был приведен в действие: женщина, воспользовавшись тем, что муж был пьян, вывезла его на условленное место, где двое нанятых мужчин убили его. После тело жертвы вывезли за пределы Симферополя, где положили в заранее выкопанную яму, засыпали известью и залили водой, чтобы мужчину невозможно было идентифицировать.

После совершения убийства женщина передала исполнителям 20 тыс долларов США.

По решению суда жена убитого 13 лет проведет в колонии общего режима, а трое исполнителей убийства — 18 лет в колонии строгого режима. Кроме того, в пользу матери и дочери жертвы с осужденных взыскано 2 млн рублей.