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18:06 (мск), источник: АиФ Калининград

Начальника отделения почты Калининграда заподозрили в краже денег

Возбуждение уголовного дела против начальника почтового отделения в Калининграде прокуратура признала законным.

Источник: Аргументы и факты

Женщину заподозрили в том, что она украла из кассы более 20 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судя по материалам дела, деньги из кассы почтового отделения начальница брала более полугода — с января по август 2016 года. За это время она присвоила более 212 тысяч рублей.

Следственные органы возбудили в отношении руководителя почтового отделения уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 160 (присвоение вверенного имущества) УК РФ.

«По результатам изучения материалов дела прокуратура района признала возбуждение уголовного дела законным и обоснованным», — отметили в прокуратуре.

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