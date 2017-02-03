В Киеве на судоремонтном заводе вспыхнул масштабный пожар
В Подольском районе Киева на судоремонтном заводе вспыхнул масштабный пожар, столб темного дыма видно за несколько километров от места происшествия, передает ТСН.
В Подольском районе Киева на судоремонтном заводе вспыхнул масштабный пожар, столб темного дыма видно за несколько километров от места происшествия, передает ТСН.
По предварительным данным, пожар возник на улице
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за неделю на пожарах погибли 53 человека. Всего за указанный промежуток времени в стране произошло более тысячи пожаров. На пожарах спасли 42 человек, ориентировочные материальные убытки составили почти 6 млн гривен.