В Киеве на судоремонтном заводе вспыхнул масштабный пожар

По предварительным данным, пожар возник на улице Набережно-Луговой в Подольском районе, где находится Киевский судоремонтно-судостроительный завод. Столб дыма виден за несколько километров от места происшествия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине за неделю на пожарах погибли 53 человека. Всего за указанный промежуток времени в стране произошло более тысячи пожаров. На пожарах спасли 42 человек, ориентировочные материальные убытки составили почти 6 млн гривен.